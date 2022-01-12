Решение ОДКБ ввести войска для прекращения беспорядков в Казахстане оправданы, поскольку требования повстанцев, несмотря на быстрое удовлетворение формальных причин протестов, быстро переросли в политический ультиматум. Об этом пишут ведущие китайские СМИ, в частности портал SunNews. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с Россией направила в Казахстан для подавления беспорядков более 2000 военнослужащих. Сразу после этого решения подразделения ВДВ России фактически взяли под контроль важнейшие города, такие как Алма-Ата.

Ситуация в Казахстане развилась до масштабных потрясений, что для многих стало неожиданностью. Эта страна была очень стабильной в течение последних 30 лет. Запалом, спровоцировавшим виток масштабных беспорядков, послужил двукратный рост цен на сжиженный газ. Надо сказать, что на самом деле цена газа здесь вообще была на очень низком уровне. До подорожания она составляла около 60 тенге (10 руб) за литр.

Все протесты, вспыхнувшие в Казахстане в первые дни после повышения цен, были сосредоточены на требовании их снижения. Правительство Казахстана вскоре пошло на попятную, объявив о повторном введении ценового потолка, и цена на газ упала до 50 тенге за литр – даже ниже, чем до начала событий. Однако протестующие этим не удовлетворились, они стали выдвигать все больше требований, а протесты постепенно развились в сторону массовых беспорядков.

В настоящее время лозунги в целом можно свести к «трем основным требованиям». Первое – не только распустить все действующее правительство, но и вынудить уйти в отставку президента Токаева. Второе – освободить арестованных и допустить в руководство силовых ведомств представителей «оппозиции». Третье – отменить систему президентских назначений в Казахстане и напрямую избирать региональных лидеров, имитируя западную практику.

Следует сказать, что эти требования не имеют ничего общего с первоначальным противодействием повышению цен на энергоносители и являются исключительно политическим ультиматумом, с которым действующая власть Казахстана вряд ли может согласиться. Поскольку эти требования заключаются, по сути, просто в том, чтобы полностью свергнуть существующую политическую систему страны по всей вертикали власти.

В таких условиях вмешательство российской стороны действительно стало лучшим выходом. При этом, по сложившейся практике Соединенные Штаты и Запад должны были противодействовать и осуждать действия России. Однако Вашингтон ведет себя в этом плане достаточно спокойно и пока не критикует Россию.

Причиной того, что США могут не желать, чтобы в Казахстане воцарился хаос, может быть лишь один важный момент. Казахстан – крупная страна, занимающая девятое место в мире по площади суши, причем с очень богатыми нефтегазовыми ресурсами. Американские нефтегазовые компании вложили сюда немало инвестиций. В частности, знаменитые Exxon Mobil и Chevron вложили в казахстанские объекты десятки миллиардов долларов. Если в Казахстане начнется полномасштабный конфликт, американцам, скорее всего, придется понести потери.

С объективной точки зрения Соединенные Штаты также надеются, что Россия сможет стабилизировать ситуацию в Казахстане и не допустить ухудшения обстановки, влияющей на американские инвестиции. В первые дни инцидентов многие подозревали, что США причастны к организации беспорядков в Казахстане, чтобы нанести удар по тыловой стабильности Китая и России, но пока что трудно сказать, действительно ли виноваты на этот раз именно Соединенные Штаты. У казахстанских повстанцев в настоящее время нет единого лидера, поэтому нет возможности тотального захвата власти.