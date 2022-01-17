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В Китае состоялась премьера фильма «Матрица 4: Воскрешение». Однако результаты довольно провальные.

Как сообщается, фильм сумел собрать на выходных всего лишь 7,5 миллиона долларов в прокате. По мнению аналитиков, фильму не удастся заработать в этой стране более 15,2 миллионов долларов. Также указывается, что сейчас в Китае в целом кассовые сборы примерно на 15% ниже, чем в тот же период в прошлом году.

Связана это с тем, что в стране ухудшилась эпидемиологическая обстановка на фоне подготовки к Олимпийским играм. В связи с этим в некоторых регионах были закрыты кинотеатры. В других же работа кинотеатров ограничена 75% от общей вместимости.

Кроме того, к моменту выхода фильма в Китае многие его уже успели посмотреть на пиратских копиях. Также отмечается, что фильм на китайских киноплатформах был оценен не очень высоко – максимум в 7,5 баллов из 10.

Ранее режиссёр “Матрицы” Лана Вачовски заявила, что не планирует снимать продолжение четвёртого фильма. Она заявила, что история Нео и Тринини заканчивается.

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