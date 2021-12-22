В большинстве стран мира состоялась премьера фильма Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение».

Среди некоторых поклонников появился слух, что фильм является началом новой трилогии «Матрицы». Однако Вачовски заявила, что пятого фильма не будет. Она отметила, что у неё и у её сестры поначалу даже не было планов по созданию четвёртой части. Но, как она объяснила, в их семье произошла трагедия – скончались родители. После этого Вачовски решила справиться с утратой, уйдя в работу, и именно поэтому появился четвёртый фильм.

Так, она заявила, что сценарий, в котором два человека возвращаются к жизни, помог ей справиться с утратой. Однако на этом история Нео и Тринини заканчивается, и продолжения ждать не стоит.

Недавно мы сообщали, что зрители онлайн-кинотеатра “Амедиатека” смогут посмотреть спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Увидеть его можно будет уже 1 января 2022 года.