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Главы МИД Китая Ван И и Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в Пекине провели обсуждение ситуации, которая сложилась в Казахстане.

О переговорах между главой МИД Китая и его коллегой из Турции сообщило издание Синьхуа. На встрече Чавушоглу отметил положительную роль сотрудничества между странам. Это касается таких сфер, как экономика, торговля, а также инвестиции. Также он сообщил, что Турция намеревается усилить взаимодействие с Китаем.

Кроме того, во время встречи были подняты международные вопросы. Одной из тем беседы стали протесты в Казахстане. Так, указывается, что страны готовы вместе работать для того, чтобы осуществить демократизацию международных отношений и защитить интересы государств с формирующейся рыночной экономикой.

Ранее СМИ Китая положительно высказались из-за отправки Россией своих войск в Казахстан. Как было заявлено, решение ввести войска является оправданным.

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