Мария Шукшина осталась весьма недовольна участием исполнителя Филиппа Киркорова в съёмках фильма «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Премьера фильма состоялась на днях. Шукшина решила посмотреть кинокартину в компании Елены Валюшкиной. Актриса отметила хороший состав актёров, который и привлёк её внимание. Однако менее чем через час она ушла с просмотра. В своём Telegram-канале актриса рассказала, что причиной её ухода стал Киркоров, который исполнил в фильме роль Жар-птицы.

«Ценностный кризис на днях меня ударил обухом по голове», – заявила Шукшина.

Так, она отметила, что её хватило до того момента, когда Киркоров, изображающий, по словам актрисы, Жар-птицу и в то же время себя, снёс яйцо под первый концерт Чайковского. После этого продолжать просмотр фильма Шукшина больше не смогла. Она задалась вопросом, что не так с людьми, если сказки делаются с таким содержанием.

Ранее режиссёр Марюс Вайсберг рассказал о сложностях адаптации фильма “Ирония судьбы, или с лёгким паром!” для американцев. Он отметил, что в США этот фильм воспринимают как индийский мюзикл.