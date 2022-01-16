В скором времени в США выйдет собственная версия комедии «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Её адаптацией занимается режиссёр Марюс Вайсберг.

Он рассказал, что реализовать задумку было достаточно сложно, так как оригинальный фильм американские зрители попросту не воспринимают. Режиссёр рассказал, что оригинальная «Ирония судьбы» длится около трёх часов, кроме того, в фильме присутствуют русские песни. Американцам смотреть такое тяжело, они не могут уловить все тонкости диалогов, и в какой-то момент фильм превращается для них в индийский мюзикл.

Голливудская адаптация фильма, как было заявлено, будет весьма сильно отличаться от оригинала. В съемках были задействованы Эмма Роберт, Томас Манн и Льюис Тан. После премьеры фильма в США его планируют показать и в России.

Ранее на Украине заявили, что запрет на показ российских фильмов и программ является законным. Запрет касается тех фильмов и передач, в которых участвует хотя бы один артист, включённый в санкционный список.