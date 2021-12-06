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Врач Дмитрий Синицин рассказал о симптомах, которые указывают на дефицит витаминов в организме человека. Его слова передаёт издание Solenka.info.

Если у человека начал уходить вес без соблюдения диеты, то это говорит о недостатке питательных веществ. Для нормального функционирования организму человека необходимы различные микро- и макроэлементы.

Так, если человек часто чувствует усталость или слабость, у него может быть дефицит железа. Из-за недостатка магния происходят частые мигрени. При недостатке витамина А появляется «куриная слепота» или инфекции горла. Кроме того, могут начаться покраснения глаз, на веках появятся отеки, а на коже – различные воспаления.

В случае, если не хватает витамина В12, реакция человека замедляется, а при дефиците йода могут начаться проблемы, связанные с щитовидной железой. Хрупкость костей указывает на дефицит витамина D или кальция, а из-за нехватки цинка раны заживают медленно.

Если имеется нехватка витамина Е, то страдают функции мозга, начинаются проблемы с глазами или кожей, а также могут возникнуть проблемы с фертильностью. На нехватку витамина К укажут остеопороз, низкая минеральная плотность костей, обильные менструации.

При нехватке витамина С иммунитет человек становится хуже, у него начинают кровоточить десны, проявляется усталость и анемия. Кроме того, может возникнуть мышечная слабость и начаться частые кровотечения из носа.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что аптечный витамин А способен привести к онкологии. Кроме того, это может спровоцировать появление различных уродств плода у беременных.

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