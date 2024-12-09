В России участились случаи мошенничества, связанных со взломом аккаунтов Apple ID. Злоумышленники, представляясь сотрудниками компании Apple, обманывают пользователей, чтобы получить доступ к их данным. Основной инструмент аферистов — поддельные письма, в которых содержится просьба «подтвердить личность» через ссылку на якобы официальный сайт iCloud.

На первый взгляд, поддельная ссылка выглядит правдоподобно, но ведет на фальшивую страницу, где мошенники собирают данные для входа. После этого они меняют пароли и адреса для восстановления доступа, полностью блокируя владельцу возможность вернуть аккаунт. Таким образом, пользователи теряют доступ к своим фотографиям, документам и другим ценным данным, хранящимся в облаке.

Особую опасность представляет тот факт, что облачные хранилища часто содержат не только личные, но и профессиональные материалы, включая рабочие документы и архивы. После взлома преступники начинают шантажировать жертву, требуя выкуп за восстановление доступа. В некоторых случаях они угрожают распространить конфиденциальные данные, если не будут выполнены их условия.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают: ключ к защите от таких атак — внимательность и соблюдение простых правил. Никогда не переходите по ссылкам, присланным в письмах, даже если они выглядят убедительно или помечены как «срочные». Используйте только официальные сайты и приложения, скачивайте программы исключительно из проверенных источников, таких как App Store. Настройка двухфакторной аутентификации для Apple ID также поможет обезопасить аккаунт, добавив дополнительный уровень защиты.

Подобные схемы — пример социальной инженерии, когда преступники используют доверие пользователей в своих целях. Поэтому важно оставаться бдительными и проверять любую подозрительную информацию, особенно если она касается доступа к личным данным.