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В российском посольстве в США опровергли информацию о том, что Москва якобы готовится напасть на Украину. Заявление дипломатов разместили в информагентстве Financial Times.

Согласно появившемуся тексту, РФ никому не угрожает в отличие от Североатлантического альянса, который продолжает пододвигать свои боевые формирования к российским рубежам. Дипломаты напомнили, что переброска подразделений на собственных землях является суверенным правом любой страны, которое не касается других государств.

В заявлении также указывается, что в предыдущем году американские чиновники точно так же заявляли, что Россия скоро введет свои войска на украинские территории, но в результате оказались неправы. В посольстве добавили, что сейчас Соединенные Штаты должны лишь вынудить администрацию Владимира Зеленского, украинского лидера, соблюдать Минские договоренности.

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