Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Мясников, медик и ведущий, отметил, что частое употребление аптечных витаминов А может стать причиной развития онкологических заболеваний и уродств у плода.

Согласно его словам, было проведено исследование, показавшее, что данное вещество в больших количествах повышает риск появления рака легких у людей, которые курят сигареты. В рамках соответствующего эксперимента курильщикам давали бета-каротин, из-за чего у них резко появились предпосылки к образованию злокачественных опухолей. В результате ученым пришлось остановить проведение опытов.

Эксперт также сообщил, что витамин А может быть опасен для беременных женщин, так как он способен вызывать уродства плода. Мясников отметил, что женщинам с плохой кожей нередко советуют использовать ретинол (производная указанного витамина), после которого в течение нескольких лет нельзя ни в коем случае беременеть.

Вам может понравиться

Нутрициолог рассказала о фруктах, которые мешают похудеть

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала о фруктах, от которых стоит отказаться, если человек планирует похудеть. Её слова передаёт издание РИА Новости. Как отмечает специалист, во время похудения не стоит есть фрукты,
  • Анна
  • 04.12.2021
  • читать 1 минуту

Эксперты предупредили людей с диабетом об опасности употребления хурмы

Специалисты предупредили, что хурма может навредить здоровью некоторых людей. Об этом сообщает Harper’s Bazaar. Как отмечается, хурма содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, и употребление этого фрукта помогает укрепить иммунитет.
  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту

Главный психиатр Минздрава Подмосковья рассказал об основных причинах эмоционального выгорания

Главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил о причинах эмоционального выгорания. Как отмечается, эмоциональным выгоранием называется состояние физического, эмоционального и умственного истощения, которое проявляется в профессиональной сфере. Привести к
  • Анна
  • 04.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 декабря – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 декабря – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 4 декабря – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Армавир: погода, 4 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |