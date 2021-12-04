Александр Мясников, медик и ведущий, отметил, что частое употребление аптечных витаминов А может стать причиной развития онкологических заболеваний и уродств у плода.

Согласно его словам, было проведено исследование, показавшее, что данное вещество в больших количествах повышает риск появления рака легких у людей, которые курят сигареты. В рамках соответствующего эксперимента курильщикам давали бета-каротин, из-за чего у них резко появились предпосылки к образованию злокачественных опухолей. В результате ученым пришлось остановить проведение опытов.

Эксперт также сообщил, что витамин А может быть опасен для беременных женщин, так как он способен вызывать уродства плода. Мясников отметил, что женщинам с плохой кожей нередко советуют использовать ретинол (производная указанного витамина), после которого в течение нескольких лет нельзя ни в коем случае беременеть.