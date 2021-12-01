В Китае так и не вышел в прокат фильм «Веном 2». Как было предположено, виной этому может являться расистская шутка Тома Харди.

Харди, как отмечается, является исполнителем главной роли. Ещё в 2012 году во время Каннского фестиваля он рассказал, что смотрел «китайскую» картину Марлона Брандо. По всей видимости, под этим подразумевается «Чайная церемония» 1956 года, которая была снята в Японии. На тот момент многие китайские пользователи были возмущены словами актёра, но к последствиям это не привело.

Сейчас же, возможно, давняя шутка стала причиной того, что в Китае был отменён показ «Венома 2». Такую версию высказали авторы издания Variety.

Китай очень важен для кассовых сборов. К примеру, первый фильм набрал в этой стране 269 миллионов долларов. Впрочем, на данный момент даже без учёта Китая «Веном 2» демонстрирует неплохие результаты – сборы составляют около 470 миллионов долларов при бюджете 110 миллионов долларов.

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