Студия «Союзмультфильм» представила первый трейлер перезапуска мультфильма «Ну, погоди!».

Кроме того, трейлер был представлен во время мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021, который проводился онлайн. Проект выйдет под названием «Ну, погоди! Каникулы». Это заметно по представленным в трейлере локациям – пляжу и парку аттракционов. Главными героями мультфильма, как и раньше, станут Волк и Заяц, также к ним будут добавлены новые герои – Косуля Уля, Ежик Шу и Барсук Тим.

Герои были переработаны в соответствии с современными реалиями. К примеру, на экране сейчас нельзя демонстрировать, как персонажи курят или пьют алкоголь, поэтому из вредных привычек Волк получил чрезмерное увлечение видеоиграми. Рассчитан мультфильм на детей в возрасте 6-8 лет.

Премьера перезапуска запланирована уже на декабрь. Всего планируется выход 52 серий.

Ранее каскадёр Николай Ващилин рассказал, как Михаил Боярский чуть не погиб на съёмках фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». Как было отмечено, актёр в момент инцидента был пьян.