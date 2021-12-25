На Netflix вышла научно-фантастическая комедия «Не смотрите наверх», главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Также в съёмках приняли участие Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе и другие известные актёры. Несмотря на звёздный состав, на сайте Rotten Tomatoes фильм получил всего лишь 55% «свежести». Это считается довольно низким результатом – проект на данном сайте признаётся успешным тогда, когда ему удаётся преодолеть отметку в 60% положительных оценок. Зрительская оценка, однако, составляет 77%.

Среди претензий, которые были предъявлены, отмечаются затянутость ленты, а также несмешной сюжет при том, что фильм был объявлен комедийным.

В центре сюжета фильма – двое учёных, которые обнаружили, что к Земле приближается метеорит и уже через полгода произойдёт столкновение, грозящее гибелью планете. Однако им никто не верит.

Ранее на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала “Ведьмак”. Однако зрители встретили сериал достаточно прохладно.