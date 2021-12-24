Недавно на Netflix вышел второй сезон сериала «Ведьмак», который был высоко встречен критиками, но у простых зрителей вызвал недовольство.

Как отмечается, критики заявили, что создателям проекта удалось исправить ошибки, допущенные во время первого сезона. Однако зрители продолжение долгожданного сериала не оценили. Рейтинг «Ведьмака» на сайте Rotten Tomatoes заметно упал – если раньше у него было 80%, то сейчас всего лишь 63%.

Одной из причин для недовольства зрителей стало то, что сериал отошёл от канона книг Анджея Сапковского. Также некоторые зрители заявили об абсурдности сценария. Они посоветовали создателям проекта больше внимания обращать на литературный источник.

Ещё одним поводом для критики стала игра актёров. Однако, несмотря на недовольство зрителей, Netflix планирует работать над продолжением.

Недавно мы сообщали, что певица Ольга Королькова подала иск на Netflix. Размер иска составляет 10 миллионов рублей.