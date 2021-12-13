Если бы СССР не распался 30 лет назад, сохранение его крупной научно-исследовательской и промышленной базы привело бы к созданию передовых в мире истребителей пятого поколения. Такое мнение высказывают сотрудники американского военного издания Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В 1980-х годах Советский Союз активизировал усилия по разработке истребителей пятого поколения, и конструкторские бюро Микояна, Сухого и Яковлева представили конкурирующие предложения. Варианты будущего истребителя были построены на основе скрытых от радара планеров, датчиков и авионики нового поколения, а также двигателей и аэродинамики, достаточно продвинутых, чтобы обеспечить длительный сверхзвуковой крейсерский полет без форсажных камер.

В рамках этих усилий была начата разработка радара следующего поколения, предназначенного для интеграции в новые истребители-невидимки, а после того, как программа истребителей МиГ 1.42 Микояна была выбрана среди других конкурентов, новый радар под названием Н014 должен был быть установлен в его носовом обтекателе. МиГ 1.42 был очень многообещающей программой, предназначенной для противостояния с усовершенствованным тактическим истребителем ВВС США, который впоследствии стал называться F-22 Raptor.

Проект создания радара Н014 приближался к завершению в 1990-х годах, но быстрое сокращение экономики и промышленной базы России в постсоветские годы не позволили довести его до завершения. Сама программа МиГ 1.42 так и не продвинулась дальше первых двух полетов его первого самолета-демонстратора технологий, известного как МиГ 1.44.

Тем не менее, заявленные характеристики проекта N014 по-прежнему выгодно отличаются от современных российских и западных радаров, что отражает лидерство, которое СССР получил с 1980-х годов во многих аспектах технологий истребительной авиации. Несмотря на то, что МиГ 1.42 был спроектирован очень боеспособным в бою на видимой дистанции, в нем уделялось большое внимание боям за пределами видимого диапазона. Таким образом, N014 имел очень большую дальность обнаружения – 420 км против самолетов большего размера, таких как американские F-15, и мог отслеживать до 40 целей одновременно.

Дальность действия РЛС для МиГ 1.42 была дополнена новым поколением дальнобойных ракет класса «воздух-воздух», а именно Р-77М, дальность поражения которой составляла 160 км, что намного превосходило любые аналоги в то время. При этом, как и ракеты F-22, они должны были быть достаточно компактным, чтобы поместиться во внутренние отсеки вооружения. Американские истребители-невидимки начали получать ракеты с такой дальностью только с 2014 года, когда начали поступать на вооружение AIM-120D.

Если сравнивать N014 с сегодняшними российскими РЛС, то у «Ирбис-Э», используемой истребителями Су-30СМ2 и Су-35, и РЛС «Белка», используемой Су-57, дальность обнаружения крупных воздушных целей составляет 400 км. «Ирбис-Э», который впервые поступил на вооружение в 2014 году, может отслеживать 30 целей, в то время как «Белка», по оценкам, может отслеживать до 40 целей. Предполагается, что последняя из РЛС поступит в оснащение войск не ранее 2025 года.

Все это показывает, что N014 намного опередил свое время. Советская разработка по РЛС, несмотря на свой возраст, по крайней мере в некоторых отношениях превосходит любую РЛС ​​истребителей, находящихся на вооружении ВКС России. Сложно представить, насколько современные самолеты «Сухой» и «МиГ» могли быть более продвинутыми в наши дни, если бы СССР не распался 30 лет назад и была сохранена его крупная научно-исследовательская и промышленная база.