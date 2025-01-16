В последнее время Кипр стал настоящим магнитом для русскоязычных предпринимателей и айтишников. Если раньше остров привлекал в основном туристов и богатых россиян, претендовавших на “золотой паспорт”, то теперь он стал местом притяжения для технологических компаний и специалистов из России и стран бывшего СССР.

Одним из самых ярких примеров этой тенденции стала частная школа The Island Private School, расположенная в Лимассоле. Её основатель, бывший директор Baring Vostok Александр Шкуратов, сумел построить школу на 800 детей менее чем за три месяца. Проект был осуществлен при поддержке пяти министров кипрского правительства, а открыл школу президент республики.

Русскоязычное лобби активно сотрудничает с правительством Кипра и уже смогло добиться принятия нескольких новых законов и постановлений, упрощающих жизнь айтишникам. Например, для тех, кто впервые трудоустроился на Кипре, налоговая ставка составляет всего 2% вместо привычных 12%.

По оценкам предпринимателя и продюсера Павла Мунтяна, из 1,2 млн жителей Кипра около 290 000 говорят по-русски. Такое крупное русскоязычное комьюнити значительно меняет лицо острова. Благодаря ему на Кипре появились каршеринг, доставка, онлайн-банкинг и даже арт-пространства, таких как Kolla Factory, созданная на месте бывшего завода Coca-Cola.

Кипрская Techisland – технологическая ассоциация, созданная предпринимателем Алексеем Губаревым, стала неким профсоюзом компаний, основанными выходцами из постсоветского пространства. Она активно лоббирует интересы отрасли и даже смогла внести поправки в закон о гражданстве, сократив срок получения паспорта для обладателей рабочей визы до четырех лет.

Таким образом, Кипр становится своего рода “Силиконовой долиной” Евросоюза, привлекая все больше и больше русскоязычных предпринимателей и специалистов в области высоких технологий.