Граждане Советского Союза были одним народом, который никто не делил по национальному признаку, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, именно это было основной существования СССР, которая после его распада тоже оказалась разрушенной.

«Не было каких-то делений — «хохлы», «москали», «чурки». Мы все были одинаковые. Мы любили грузин, армян, мы любили друг друга за наши отличия — вспомните советские фильмы!», – заявил Царев.

Он также отметил, что после распада Союза деление по национальному признаку стало серьезной проблемой, так как люди разных национальностей начали воевать друг с другом, устраивать конфликты, которые часто перерастают в вооруженные противостояния.

Также бывший парламентарий рассказал, что распад СССР повлиял на многих известных людей. Так, некоторые режиссеры снимали при Союзе отличные фильмы, которые любила аудитория, а после развала страны сподобились лишь на откровенную чушь.