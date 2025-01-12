Электромобили становятся всё более надёжными, но пока не могут догнать своих бензиновых собратьев. Это показало исследование агентства Consumer Reports, данные которого проанализировали журналисты портала 32CARS.

Однако есть и хорошие новости: за последний год количество жалоб на электрокары сократилось почти вдвое. Если в 2023 году проблемы с электромобилями испытывали более 79% владельцев, то в прошлом году этот показатель снизился до 42%. Это значит, что производители делают правильные шаги в сторону повышения надёжности своих электрических моделей.

Но что же мешает электромобилям стать такими же надёжными, как машины с ДВС? Специалисты говорят, что основная проблема лежит в батареях. Многие владельцы жалуются на их ненадёжную работу, а также на проблемы с электронными системами, такими как климат-контроль.

Тем не менее, есть и исключения. Некоторые модели электромобилей показали себя очень надёжными. Среди них – BMW i4, Kia EV9 и Hyundai Ioniq 6. А вот автомобили марки Tesla, хотя и прибавили в надёжности, всё ещё имеют средний показатель на низком уровне.

Интересно, что гибридные автомобили, которые сочетают в себе электрический и бензиновый двигатели, показали себя более надёжными, чем электромобили. Особенно хорошо себя проявили подключаемые гибриды, хотя они всё ещё уступают традиционным гибридным моделям. Среди лучших гибридных моделей эксперты отметили Toyota RAV и Lexus NX, а вот Ford F-150 Hybrid получил негативную оценку.