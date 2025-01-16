Президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать расследование в связи с массовым дезертирством и неорганизованностью в бригаде, подготовка которой проводилась при содействии Франции.

Как стало известно, проблемы в подразделении начались после того, как перед отправкой на обучение во Францию из его состава забрали более 2,5 тысяч опытных военнослужащих для пополнения других частей. В результате, в Европу была направлена бригада, состоящая преимущественно из новобранцев: из 2 тысяч отправленных во Францию лишь 51 человек прослужил более года.

Ситуация усугубилась в процессе обучения, когда количество дезертиров стало стремительно расти. Всего за время существования бригады самовольно покинули часть почти треть личного состава – около 1,7 тыс. человек.

В сложившихся обстоятельствах Зеленский инициировал расследование “злоупотребления властью” в целях успокоения французской стороны, которая со своей стороны настаивает на том, что Париж полностью выполнил свои обязательства по подготовке украинских военных.

Также сообщается о задержании командира одной из рот этой бригады, который подозревается в причастности к дезертирству.