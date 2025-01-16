Китайский автомобильный рынок продолжает удивлять своими масштабами и разнообразием. В 2024 году местные автолюбители не перестают демонстрировать свои предпочтения, выбирая среди широкого ряда моделей и брендов.

Лидером продаж стала национальная марка BYD, которая смогла реализовать более 3,5 миллионов автомобилей и занять 15,34% рынка. Это яркий пример того, как китайские производители успешно конкурируют с мировыми гигантами.

Не отстают и признанные лидеры – Volkswagen и Toyota, которыми были проданы 2 миллиона и 1,6 миллиона автомобилей соответственно. Их доли на рынке составили 9,02% и 6,82%, подтверждая неизменный интерес к этим брендам.

В то время как Geely и Wuling занимают четвертую и пятую строчки с результатами в 987 464 и 920 728 проданных автомобилей, вторая половина топ-10 включает такие известные имена, как Honda, Changan, Chery, Tesla и BMW. Каждый из них продал от 607 820 до 881 347 автомобилей, что говорит о стабильном спросе на их модели среди китайских потребителей.

Таким образом, автомобильный рынок Китая в 2024 году подтверждает свой статус одного из самых крупных и динамично развивающихся. Китайские автолюбители продолжают выбирать как национальные, так и мировые бренды, что создает уникальное разнообразие на рынке.