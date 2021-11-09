Компания Sony в Twitter опубликовала официальный постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

На изображении находится главный герой, которого исполняет Том Холланд, в своём костюме супергероя. Как можно понять по изображению, Человеку-пауку предстоит сражаться со злодеем по прозвищу Доктор Осьминог. Отмечается, что роль злодея исполнит актёр Альфред Молина – он повторяет свою роль из фильма «Человек-паук 2», который был выпущен в 2004 году.

На заднем плане можно увидеть другого суперзлодея – Зеленого гоблина. Как ожидается, его исполнит актёр Уиллем Дефо, который уже играл эту роль в вышедшем в 2002 году фильме про Человека-паука. Также пользователи Сети разглядели намеки, указывающие на возможное появление злодеев Электро и Песочный человек.

Дата выхода фильма, как указано на постере, состоится 17 декабря. В России посмотреть фильм можно будет уже 16 декабря.

Недавно Том Холланд заявил, что “Нет пути домой” является финалом франшизы о Человеке-пауке. По его словам, фильм завершит сюжетную линию, которая началась в «Возвращении домой».