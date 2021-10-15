Том Холланд, являющийся исполнителем роли Человека-паука, заявил, что третий фильм может стать «завершением франшизы». Об этом он сообщил в интервью Entertainment Weekly.

По словам актёра, предстоящий фильм завершит сюжетную линию, которая началась в «Возвращении домой». Когда съёмки были завершены, Холланд испытывал грусть и коллеги по площадки разделили его чувства.

Согласно его заявлению, они не знают, был ли это последний раз, когда они работали вместе. Также Холланд заявил, что если студия и решит возвратиться к персонажам, то это будут уже их другие версии. Он не исключает, что о Человеке-пауке могут выпустить и сольные фильмы.

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в международном прокате состоится 16 декабря. Фильм входит в четвёртую фазу киновселенной Marvel. Также в нём появится Доктор Стрэндж, роль которого исполняет Бенедикт Камбербэтч.

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