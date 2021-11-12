Профессиональный спортсмен и каскадёр Николай Ващилин в интервью URA.RU рассказал об опасном инциденте, который произошёл с Михаилом Боярским на съёмках фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Боярский, как отмечается, исполнил в кинофильме главную роль. Также в съёмках был задействован Владимир Балон, который исполнил роль Де Жюссака.

Согласно рассказу Ващилина, на съёмках одной сцены Балон случайно проткнул Боярского шпагой и даже выбил ему зуб. Произошло это по нескольким причинам. Оба актёры были пьяны. Также была допущена ошибка со стороны режиссёра – сцена снималась на мраморной лестнице. Лестница из мрамора достаточно скользкая, из-за чего Боярский, бежавший сверху, поскользнулся. Снизу находился Балон со шпагой, на которую актёр и налетел.

Ващилин отметил, что актёры любили выпить во время съёмок, из-за чего однажды он был вынужден отменить один из съёмочных дней. В этот день должна была сниматься конная сцена, но каскадёр побоялся, что пьяные актёры травмируются, и он отменил съёмку, несмотря на то, что она была весьма дорогой.

Недавно журналист Константин Придыбайло высказался насчёт фильма бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». По его мнению, это “фильм-тролль”.