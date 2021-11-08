Фильм бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» о «российском вмешательстве» в американские выборы высоко оценил журналист Константин Придыбайло, а также многочисленные зрители техпоказа.

Технический показ фильма на официальном сайте состоялся в России 7 ноября. Картина-исповедь Пригожина о фабрике троллей – это и ест фильм-тролль, считает Придыбайло. Кино об обвинениях со стороны США о «российском вмешательстве» в выборы должны по достоинству оценить политтехнологи, уверен журналист.

«На самом деле человек, который, например, является журналистом или политологом, безусловно оценит фильм», — подчеркнул Придыбайло.

Сам журналист сказал, что смотрел фильм с улыбкой. Кинокартина «16-й» собрала самые яркие клише и абсурдные заявления Соединенных Штатов, которые звучали в адрес России. Премьера фильма должна была состояться в Нью-Йорке, однако оба показа были сорваны. Первый — без объяснения причины, кинотеатр просто отменил показ. Во второй раз зрителей разогнали правоохранители.