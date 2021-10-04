Южно-корейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом на Netflix во многих странах.

Как сообщается, сериал возглавил рейтинг не менее, чем в 90 странах. В России он также оказался на первом месте. А, к примеру, в Дании первое место занял сериал Chestnut Man о серийных убийцах, снятый здесь же.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась совсем недавно – 17 сентября. Всего в сериале 9 эпизодов. Режиссёром проекта является Хван Дон Хек, и, как он недавно заявлял, продуманного сценария для того, чтобы начать работу над вторым сезоном, у него на данный момент нет. Однако он не исключает возможности продолжения, так как сериал продемонстрировал огромный успех.

Гендиректор Netflix Тед Сарандос считает, что сериал вполне может стать самым успешным за всю историю платформы.

Недавно мы сообщали, что Netflix продлевает сериал «Ведьмак» ещё на один сезон. Премьера второго сезона, как отмечается, назначена на 17 декабря.