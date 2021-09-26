Представители стриминговой платформы Netflix в рамках недавней прямой трансляции Tudum заявили о том, что сериал «Ведьмак» продлен на еще один сезон.

Информация о продлении появилась еще до выхода 2-го сезона, премьера которого намечена на 17 декабря текущего года. В компании также заявили, что они собираются значительно расширить сериальную вселенную The Witcher. К примеру, будет выпущен новый анимационный сериал, который, возможно, продолжит историю Весемира, рассказанную в недавно вышедшем мультфильме.

Напоминаем, что сериал базируется на одноименных произведениях польского писателя Анджея Сапковского. Во 2-м сезоне Геральт вместе с Цири возвращается в крепость ведьмаков Каэр Морхен. Там он встречает своего наставника Весемира, а также товарищей по ремеслу – Ламберта и Эскеля.