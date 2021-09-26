Представители стриминговой платформы Netflix в рамках недавней прямой трансляции Tudum заявили о том, что сериал «Ведьмак» продлен на еще один сезон.
Информация о продлении появилась еще до выхода 2-го сезона, премьера которого намечена на 17 декабря текущего года. В компании также заявили, что они собираются значительно расширить сериальную вселенную The Witcher. К примеру, будет выпущен новый анимационный сериал, который, возможно, продолжит историю Весемира, рассказанную в недавно вышедшем мультфильме.
Напоминаем, что сериал базируется на одноименных произведениях польского писателя Анджея Сапковского. Во 2-м сезоне Геральт вместе с Цири возвращается в крепость ведьмаков Каэр Морхен. Там он встречает своего наставника Весемира, а также товарищей по ремеслу – Ламберта и Эскеля.
Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021