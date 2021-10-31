Киноканал «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) при помощи опроса определил, какие фильмы россияне считают наиболее страшными. В опросе участвовало 867 человек.

Как считают пользователи, наиболее страшным фильмом является «Синистер». По сюжету, писатель и его семья переезжают в дом, где всего лишь год назад убили прежних жильцов. После этого начинаются странные события.

На следующее место участники опроса поместили фильм «Реинкарнация», который снял режиссёр Ари Астер. У главной героини фильма умирает бабушка, после чего начинает действовать родовое проклятие.

Третьим ужастиком россияне назвали ленту «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Особенностями этого фильма является видеоряд, который выполнен в стиле любительской видеосъемки. Здесь нет спецэффектов, сцен насилия и музыкального сопровождения.

Также были отмечены такие фильмы ужасов, как «Заклятие», «Звонок», «Сияние», «Паранормальное явление», «Мама», «Нечто», «Проклятие».

Ранее было отмечено, что осенью россияне стали чаще смотреть фильмы ужасов. В среднем, подобный жанр выбирает каждый второй россиянин.