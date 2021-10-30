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Осенью россияне стали заметно чаще смотреть фильмы ужасов.

Интерес к фильмам ужасов вырос на 20%. Как сообщает стриминговый сервис «МегаФон ТВ», этот жанр в холодное время смотрит каждый второй россиянин.

По словам психологов, таким способом зрители пытаются получить разрядку от стресса и хандры, которые накопились за осеннее время. Также многие россияне испытывают тревожности из-за новой волны коронавируса. Фильмы ужасов помогают снизить уровень тревоги.

Кроме того, в преддверии Хэллоуина россияне также чаще смотрят фильмы ужасов. Отмечают этот праздник в России всего лишь 7% людей, но многие не против посмотреть в этот день какой-нибудь хоррор. Как сообщает «МегаФон ТВ», именно 31 октября зрители смотря фильмы ужасов в два раза чаще, чем в любой другой день.

Недавно эксперты рассказали о лучших сериалах XXI века. В рейтинг вошло сто проектов.

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