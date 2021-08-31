Избранный президент Эстонии Алар Карис сообщил, что собирается разговаривать с русскоязычным населением страны на их родном языке. Об этом заявляет издание ERR.

Как отмечается, Алар Карис является директором Национального музея Эстонии, он был выдвинут в президенты страны от обеих правящих партий. По этой причине его кандидатура была названа «безальтернативной». Избрание Кариса президентом состоялось 31 августа. В должность он вступит 11 октября.

Во время брифинга Карису был задан вопрос о том, панирует ли он в дальнейшем использовать русский язык. На этот вопрос избранный президент ответил положительно, заявив, что во время общения с русскоговорящей общиной будет использовать русский язык.

Карис рассказал, что довольно продолжительное время пребывал вне русскоязычной среды, поэтому ему придётся попрактиковаться. Так, недавно он сообщал, что его русский язык «заржавел», так как у него не было практики. При этом раньше он не только общался, но и учился на русском языке, и даже написал на нём научную работу.

Недавно политолог Николай Межевич заявил, что в Эстонии к Украине относятся ненамного лучше, чем к России. Как он заявил, Киев и Таллин могут иметь общие темы, но дальше этого их отношения никогда не будут развиваться.