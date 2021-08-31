Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Избранный президент Эстонии Алар Карис сообщил, что собирается разговаривать с русскоязычным населением страны на их родном языке. Об этом заявляет издание ERR.

Как отмечается, Алар Карис является директором Национального музея Эстонии, он был выдвинут в президенты страны от обеих правящих партий. По этой причине его кандидатура была названа «безальтернативной». Избрание Кариса президентом состоялось 31 августа. В должность он вступит 11 октября.

Во время брифинга Карису был задан вопрос о том, панирует ли он в дальнейшем использовать русский язык. На этот вопрос избранный президент ответил положительно, заявив, что во время общения с русскоговорящей общиной будет использовать русский язык.

Карис рассказал, что довольно продолжительное время пребывал вне русскоязычной среды, поэтому ему придётся попрактиковаться. Так, недавно он сообщал, что его русский язык «заржавел», так как у него не было практики. При этом раньше он не только общался, но и учился на русском языке, и даже написал на нём научную работу.

Недавно политолог Николай Межевич заявил, что в Эстонии к Украине относятся ненамного лучше, чем к России. Как он заявил, Киев и Таллин могут иметь общие темы, но дальше этого их отношения никогда не будут развиваться.

Вам может понравиться

Механик водитель рассказал об особенностях новой БМД четвертого поколения

Боевая машина десанта БМД-4М наделена новыми функциями, которые превращают ее в еще более грозное оружие на поле боя. Об этом на форуме «Армия-2021» рассказал механик-водитель Артемий Смольяков. Он пояснил, что

Публицист Корнилов рассказал, как провал в Афганистане скажется на США и Европе

Вывод войск США из Афганистана привел к серьезной критике американского президента Джо Байдена. Сейчас на нем отыгрываются даже те европейские государства, которые в целом лояльно относятся и к Соединенным Штатам

Минобороны США опубликовало фото последнего покинувшего Афганистан солдата

18-й воздушно-десантный корпус США выложил в своём аккаунте в Twitter фотографию последнего своего военного, который покидает Афганистан. Как отмечается, в ночь на 31 августа было заявлено, что в Афганистане не
  • Анна
  • 31.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 31 августа – переменная облачность, до 29 °C | Подольск: погода, 31 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Армавир: погода, 31 августа – переменная облачность, до 25 °C |