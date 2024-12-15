Жители села Команы, расположенного в 15 километрах от Сухума, привлекли внимание общественности ярким светом, который ночью заливает их дома и улицы. В отличие от большинства населённых пунктов Абхазии, где вечером светят только звёзды, в Команах электричество используется на полную мощность благодаря работе майнинговых ферм. Видео, опубликованное Telegram-каналом «D News Абхазия» показывает, как село буквально «светится» в ночи, сопровождаясь характерным гулом оборудования для добычи криптовалюты. Пишет Блокнот.

Проблема, поднятая автором видео, заключается в том, что в то время как большинство регионов Абхазии страдают от жёсткого дефицита электроэнергии, в Команах электричество подаётся без ограничений. Днём в республике электричество включают всего на 2–4 часа, чтобы сэкономить ресурсы, но ночью энергоснабжение стабильно обслуживает майнинговые фермы, потребляющие колоссальные объёмы электроэнергии. По словам местных жителей, именно это создаёт серьёзные перебои в электроснабжении по всей республике.

Экономическая ситуация только усугубляет кризис. Республика испытывает нехватку средств для оплаты перетока электроэнергии из России, а закупки энергии у Турции по коммерческим тарифам оказались неподъёмными. На фоне этого был введён строгий режим экономии, который, однако, практически не касается майнинговых ферм. Согласно данным компании «Черноморэнерго», общее энергопотребление оборудования для добычи криптовалюты составляет около 45 мегаватт. Это обходится бюджету республики в 252 миллиона рублей ежегодно. За последние четыре года затраты на майнинг превысили 1 миллиард рублей, а общий экономический ущерб оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Власти признали масштаб проблемы и поручили МВД проводить рейды по выявлению и изъятию майнингового оборудования. Однако это потребовало дополнительных затрат на хранение и охрану изъятых устройств, что вызвало недовольство общественности. Многие обвиняют правоохранителей в имитации борьбы с нелегальным использованием электроэнергии, отмечая, что реального контроля над ситуацией до сих пор нет.

Возмущённые жители Абхазии требуют от властей решительных действий. Женщины-активистки обратились к министру энергетики Джансуху Нанба с требованием разъяснить ситуацию. Министр согласился на встречу, но только при условии полного запрета на съёмку. Общественная палата также пыталась наладить диалог с представителями правительства, но переговоры завершились безрезультатно — стороны ограничились взаимными обвинениями и так и не выработали конкретных предложений.

Тем временем больницы, госучреждения и коммерческие предприятия республики вынуждены использовать генераторы для обеспечения своей работы. Их обслуживание обходится дороже, чем покупка электроэнергии по рыночным тарифам, если бы такие закупки были возможны. Средства на эксплуатацию генераторов учреждениям приходится находить самостоятельно, что ставит под угрозу их нормальное функционирование.