В Абхазии разразился масштабный кризис, напоминающий лихие 1990-е годы. После отставки президента Аслана Бжании и прихода переходного правительства страна столкнулась с серьёзными проблемами: отсутствием электроэнергии, финансовыми трудностями и общим коллапсом инфраструктуры. Причиной политических потрясений стали протесты оппозиции, выступавшей против соглашения с Россией о защите прав российских инвесторов.

Россия, в свою очередь, приостановила поставки электроэнергии по льготным ценам и прекратила программу финансовой помощи, что усугубило положение республики. На фоне сезонного снижения уровня воды в водохранилище крупнейшей электростанции ИнгурГЭС подача электричества в Абхазии теперь ограничена до нескольких часов в сутки. Виной тому также стали криптовалютные «фермы», поглощающие большую часть вырабатываемой энергии. По оценкам местных энергетиков, ущерб от майнинга достигает 1,6 миллиона кВт·ч ежегодно, что почти равно всей выработке ИнгурГЭС.

Переходное правительство предпринимает попытки стабилизировать ситуацию. Электричество подаётся только ночью, но даже это стало дорогостоящим мероприятием: за ночь Абхазии приходится платить России до 10 миллионов рублей. Для борьбы с майнерами рассматривалась идея ночного отключения интернета, но это оказалось неприемлемым из-за угрозы парализации работы заправок, банкоматов и магазинов.

На фоне энергетического кризиса усилились проблемы в социальной сфере. Медицинские учреждения испытывают нехватку медикаментов, школы и детсады вынуждены работать под угрозой закрытия из-за отсутствия генераторов. Финансово обеспечены только выплаты силовым структурам и пенсионерам.

Сложившаяся ситуация вынудила временного премьера Валерия Бганбу обратиться к российскому правительству с просьбой о возобновлении социальных выплат. Однако Москва пока не дала ответа на этот запрос, ожидая от Абхазии выполнения ранее взятых обязательств.

Кризис продемонстрировал уязвимость республики, зависящей от внешней помощи. Временное правительство оказалось неспособным оперативно решить ключевые проблемы, а действия оппозиции, свергшей предыдущее руководство, привели к дальнейшему ухудшению положения. Многие граждане, поддержавшие смену власти, теперь выражают разочарование в происходящем.

Решение проблемы видится только в восстановлении конструктивного диалога между Сухумом и Москвой. Однако для этого временное правительство Абхазии должно не только признать необходимость выполнения обязательств перед российскими партнёрами, но и принять меры для внутренней стабилизации.