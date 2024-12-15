На церемонии Game Awards состоялся долгожданный анонс новой игры по вселенной популярного сериала “Игра престолов”. В проекте под названием “Game of Thrones: Kingsroad” студия Net Mobile и канал HBO вновь открывают двери в легендарное королевство Вестерос, но на этот раз – в формате мобильной RPG с открытым миром. Премьера игры ожидается в следующем году.

Что представляет собой “Game of Thrones: Kingsroad”?

Новое игровое пространство предложит игрокам уникальный взгляд на Вестерос. Основные особенности игры:

Жанр: мобильная ролевая игра (RPG) с открытым миром.

мобильная ролевая игра (RPG) с открытым миром. Выбор классов: игрок сможет стать Ассасином, Наемником или Рыцарем, выбирая класс, который определит стиль прохождения.

игрок сможет стать Ассасином, Наемником или Рыцарем, выбирая класс, который определит стиль прохождения. Легендарные земли: путешествуйте по знаменитым локациям Вестероса, от Винтерфелла до Королевской гавани.

путешествуйте по знаменитым локациям Вестероса, от Винтерфелла до Королевской гавани. Динамичные сражения: механика боя основана на физических навыках игрока.

механика боя основана на физических навыках игрока. Знакомые персонажи: в игре появятся Джейми Ланнистер, лорд Варис, Джон Сноу и другие герои оригинального сериала.

Разработчики обещают захватывающий сюжет, интеграцию с событиями сериала и многоуровневую механику, которая позволит погрузиться в мир интриг, битв и амбиций.

Предыдущие попытки переноса “Игры престолов” в мир видеоигр

“Game of Thrones: Kingsroad” – не первый опыт адаптации вселенной сериала в игровом формате. Ранее, в 2014 году, студия Telltale Games выпустила приключенческую игру “Game of Thrones: A Telltale Games Series”.

Она состояла из шести эпизодов, в которых игрок управлял судьбой семейства Форрестер, борющегося за выживание в жестоком мире Вестероса. Проект получил высокую оценку за драматичный сюжет и взаимодействие с персонажами сериала, однако оставил некоторый простор для улучшений в плане геймплея.

Чего ждать от новой игры?

“Game of Thrones: Kingsroad” обещает стать революционным проектом, который объединит современные игровые технологии с богатым миром Вестероса. Ожидается, что она заинтересует как фанатов сериала, так и поклонников RPG. Смесь классической атмосферы “Игры престолов” с динамичным игровым процессом может стать новым хитом среди мобильных игр.

Следите за новостями, чтобы не пропустить новые подробности об этом захватывающем проекте. Вестерос ждет своих героев!