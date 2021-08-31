На Украине обвинили российского агента в том, что он якобы пытался расправиться с украинским специалистом. Соответствующее сообщение появилось на сайте СБУ.

Как заявляется, задержанный человек, который, по информации СБУ, выполнял задание ФСБ России, должен был организовать взрыв в автомобиле украинского специалиста. Имя этого эксперта не раскрывается, но уточняется, что он занимается разработкой техники для СБУ.

Специалисты СБУ сумели успешно задержать агента ФСБ. Теперь против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел – по статье о терроризме, а также по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Таким образом, «диверсанту» грозит до 10 лет лишения свободы.

Со стороны ФСБ или МИД России официальных комментариев не поступало.

Недавно военный эксперт Александр Артамонов заявил, что сейчас единственным грозным оружием Украины являются ракеты РК-360МЦ «Нептун». Одна и они не представляют опасности для России.