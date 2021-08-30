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Эстония относится к Украине не намного лучше, чем к России, уверен политолог Николай Межевич. Он заявил, что Киев и Таллинн вполне могут находить некоторые общие темы, однако дальше их отношения не зайдут никогда.

Из слов президента Эстонии Керсти Кальюлайд можно сделать вывод, что у Эстонии уже имеется отрицательный опыт ведения дел с Украиной. Она заявила, напомним, что в этой стране коррумпированные суды, решения которых не исполняются. А также посоветовала эстонским гражданам не вкладывать деньги в украинскую экономику.

По словам Межевича, жители Эстонии сейчас недовольны массовым появлением украинцев в стране, которые едут на работу. Они говорят, что не было никакого смысла бороться с Россией, чтобы теперь вместо них в страну пришла Украина.

Напомним, что Кальюлайд в ходе «Крымской платформы» заявила, что Киев вряд ли сможет вступить в ЕС и НАТО в ближайшие 20 лет. Это вызвало возмущения главы МИД Дмитрия Кулебы, а также лавину критики в адрес эстонского президента в социальных сетях

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