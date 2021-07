Канал НВО снимает сериал по мотивам игры The Last of Us, и недавно была раскрыта стоимость одной серии. Об этом сообщает издание CTV News.

Как стало известно, стоимость одной серии составляет более 10 миллионов долларов. Всего же планируется десять эпизодов. Причём отмечается, что это будет только первый сезон.

Также сообщается, что в настоящее время этот сериал является наиболее крупным проектом, который производится в Канаде. Съёмки проводятся в провинции Альберта. Как было заявлено, таким образом стриминговый сервис хочет помочь восстановить предприятия, пострадавшие во время пандемии коронавируса.

Подготовка к съёмкам началась за полгода до их начала. Первые серии могут выйти уже в следующем году. По имеющейся информации, экранизация будет достаточно сильно отличаться от игры.

