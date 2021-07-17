Сервис HBO Max собирается создать ещё два сериала по «Игре престолов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как отмечается, данные проекты будут анимационными. О создании одного сериала было заявлено ещё в начале года. Теперь же выяснилось, что HBO Max собирается работать ещё над двумя сериалами. Представители сервиса пока что не дали комментарий насчёт работы над новыми проектами.

По имеющимся сведениям, новые сериалы не будут касаться основного сюжета. Так, действие одного проекта будет происходить в области Йи Ти на востоке. В оригинальном сериале данные территории не упоминались.

Также авторы издания предполагают, что в другом проекте будет затронут Блошиный конец – беднейший район Королевской гавани. Даты премьеры проектов неизвестны.

Ранее стала известна дата выхода второго сезона сериала “Ведьмак”. Сериал, получивший название «Ведьмак: Кошмар волка», выйдет уже 23 августа.