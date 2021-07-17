Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сервис HBO Max собирается создать ещё два сериала по «Игре престолов». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как отмечается, данные проекты будут анимационными. О создании одного сериала было заявлено ещё в начале года. Теперь же выяснилось, что HBO Max собирается работать ещё над двумя сериалами. Представители сервиса пока что не дали комментарий насчёт работы над новыми проектами.

По имеющимся сведениям, новые сериалы не будут касаться основного сюжета. Так, действие одного проекта будет происходить в области Йи Ти на востоке. В оригинальном сериале данные территории не упоминались.

Также авторы издания предполагают, что в другом проекте будет затронут Блошиный конец – беднейший район Королевской гавани. Даты премьеры проектов неизвестны.

Ранее стала известна дата выхода второго сезона сериала “Ведьмак”. Сериал, получивший название «Ведьмак: Кошмар волка», выйдет уже 23 августа.

Вам может понравиться

Никто не боится Джо Байдена: Норвежцы выбирали самых “страшных” глав государств

38 процентов жителей Норвегии больше всего на свете боятся… президента РФ Владимира Путина. Именно такой результат был получен в ходе опроса, проводимого аналитической компанией Ipsos по заказу издания Dagbladet. Российский

Daily Mail: Оценка боеготовности флота США показала, что он не в силах противостоять Китаю

Американский Конгресс решил проверить состояние своего военно-морского флота и его готовность сражаться с основными конкурентами – Китаем и Россией. Для этой цели он отрядил контр-адмирала Марка Монтгомери и генерала Роберта

Россиянка Мира Тэрада возглавила ФБР

Правозащитник из России Мира Тэрада, которая была назначена на пост главы Фонда борьбы с репрессиями, рассказала, чем будет заниматься на этой должности. Она записала видео, в котором раскрыла все планы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 июля – ясно, до 26 °C | город Мытищи: погода, 17 июля – ясно, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 июля – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 июля – переменная облачность, до 27 °C | Королев: погода, 17 июля – пасмурно, до 34 °C | Подольск: погода, 17 июля – ясно, до 31 °C | Армавир: погода, 17 июля – ясно, до 35 °C |