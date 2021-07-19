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В Сети недавно распространились кадры, на которых изображён смеющийся Армин Лашет – премьер-министр федеральной земли в Германии Северный Рейн – Вестфалия.

Отмечается, что он является первым кандидатом на пост канцлера Германии после ухода Ангелы Меркель, но эти кадры изрядно подпортили его репутацию. Дело в том, что его смех был запечатлён в то время, когда президент Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о наводнении в Германии и высказывал слова соболезнования. Журналист Дмитрий Петровский попытался объяснить причины его смеха.

Он напоминает о событиях пятилетней давности, когда в Германии произошёл миграционный кризис, и в стране появилось множество беженцев. Это привело к росту преступности и сексуальных домогательств. Несмотря на это, политика «открытых границ» осталась без изменений.

В дальнейшем выяснилось, что многие среди представителей власти напрямую имеют отношение к фирмам, которые каким-либо образом связаны с беженцами – строят им дома, лечат и так далее. Скандал удалось на какое-то время замять, а потом наступила пандемия коронавируса, где отметился Лашет.

Так, он закупился у дизайнерского дома van Laack на 45 миллионов евро. Причём данная компания весьма тесно сотрудничает с сыном Лашета. Несмотря на произошедший скандал, к каким-либо последствиям это не привело. В итоге, как предполагает Петровский, ситуация с наводнениям веселит Лашет тем, что строительные компании получат миллионы за восстановление разрушенных городов.

Ранее мы сообщали о том, что наводнение в Германии повредило около 600 километров железной дороги. Также было повреждено более 80 железнодорожных станций и вокзалов.

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