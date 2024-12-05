Сбербанк вновь напоминает своим пользователям о важности своевременного обновления мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для обеспечения безопасности и стабильной работы. Обновление новой версии доступно напрямую через интерфейс самого приложения, как сообщает ИА DEITA.RU.

При запуске приложения пользователи автоматически получают уведомление о необходимости установки актуальной версии. Чтобы узнать, какая версия приложения установлена на устройстве, нужно зайти в раздел «Настройки» и выбрать пункт «О приложении». Здесь будет указана версия и её актуальность. В случае, если обновление требуется, пользователю предложат сразу выполнить эту операцию.

Для владельцев мобильных устройств с операционной системой Android есть несколько вариантов обновления приложения. Они могут воспользоваться официальным сайтом Сбербанка, а также обновить программу через крупнейшие магазины приложений, такие как RuStore, Huawei App Gallery и Samsung Galaxy Store. При этом важно помнить, что данная возможность доступна только для пользователей Android.

Кроме того, банк настоятельно предупреждает о высоких рисках, связанных с установкой обновлений через сомнительные источники. Переход по ссылкам из СМС, сообщений в мессенджерах или использование неофициальных сайтов может привести к установке вредоносных программ. Эти фальшивые приложения могут выглядеть как оригинальный «Сбербанк Онлайн», но на самом деле они перехватывают личные данные и могут украсть деньги с банковского счета.

Чтобы избежать подобных угроз, Сбербанк советует обновлять приложение исключительно через официальные каналы, гарантируя тем самым защиту личных данных и финансов пользователей.