Яков Слуцкий, являющийся начальником отдела международных связей и межрегионального сотрудничества ГБУ РК «Дом дружбы народов», а также член экспертного Совета «Офицеров России», рассказал о сложностях работы военных переводчиков.

Как он указал, эта профессия обладает специфичностью, так как необходимо осваивать язык, традиции и культуру страны, где нужно будет работать, и сочетать это с воинской дисциплиной. Военным переводчикам также необходимо уметь нивелировать возможные конфликты.

Слуцкий отметил, что у военных переводчиков очень серьёзная работа и высокая ответственность, по сравнению с гражданскими переводчиками. Так, при боевых действиях важно не допускать ошибок, так как это может привести к человеческим жертвам и к провалам военных операций из-за недопониманий и неправильных толкований слов.

В России существует день военного переводчика – он отмечается 21 мая.

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