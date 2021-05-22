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Сергей Собянин на марафоне «Новое Знание» сообщил о количестве штрафов, которые были выписаны в Москве из-за нарушения мер по коронавирусу.

Согласно его заявлению, всего в столице было выписано примерно 1,3 миллиона штрафов. Речь идёт как о юридических лицах, так и о физических. Уточняется, что это количество штрафов было выписано с марта прошлого года по апрель текущего года. Было также отмечено, что многие люди соблюдают принятые ограничения.

В Москве, как указывается, нарушения принятых меры выявляются при помощи приложений на смартфонах, систем цифровых пропусков, а также камерами с функциями распознавания лиц. Кроме того, в общественных местах и учреждениях устраиваются периодические рейды по выявлению нарушителей.

Ранее Сергей Собянин призвал жителей Москвы более активно вакцинироваться от коронавируса. Он отметил, что в столице меньше привитых, чем в крупных европейских городах.

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