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21 мая главе военного ведомства России Сергею Шойгу исполнилось 66 лет. В связи с этим издание Nation News рассказало о главных достижениях именинника на посту министра обороны.

Так, за 9 лет пребывания на этой должности Шойгу добился перевооружения российской армии на 70 процентов, а также приложил все усилия к тому, чтобы она обрела совершенно новые возможности.

Именно с Шойгу эксперты связывают развитие гиперзвукового оружия. В настоящий момент подходят к завершению испытания ракет «Циркон», которые к концу года должны поступить на вооружение ВС. Но и без этого российские войска уже являются единственными в мире, имеющими гиперзвуковые ракеты. Ведь «Авангарды» и «Кинжалы» уже поставляются в соответствующие подразделения.

Еще одно достижение Шойгу – это постепенный перевод армии на контрактные рельсы. В настоящий момент военнослужащих срочной службы в ВС вдвое меньше, чем контрактников.

Министр поднял уровень доверия к армии до рекордных 83 процентов, а также сумел решить проблему обеспечения военнослужащих жильем. Жилой фонд Вооруженных сил увеличился в пять раз по сравнении с 2012 годом.

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