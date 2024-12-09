В Китае мужчина привлёк внимание правоохранительных органов, опубликовав в интернете вымышленный ордер на свой арест. Этот необычный случай произошёл в северной части страны и вызвал резонанс после освещения в прессе.

11 ноября пользователь социальной сети по имени Ван разместил на своём аккаунте фотографию с подписью «Разыскивается», где указал, что он якобы является преступником. В сопроводительном тексте мужчина представился Ван Ибо и заявил, что совершил серьёзное преступление. Он утверждал, что 10 ноября вымогал у неназванной компании 30 миллионов юаней, что эквивалентно 415 миллионам рублей. Ван также добавил, что якобы располагает пистолет-пулемётом с боезапасом из 500 патронов и обещал вознаграждение в размере 30 тысяч юаней за свою поимку.

Эта публикация быстро привлекла внимание полиции. Спустя всего день после размещения поста сотрудники правоохранительных органов обнаружили его и оперативно задержали мужчину. При обыске дома у Вана не было найдено ни оружия, ни денег, что сразу поставило под сомнение его заявление. Вскоре он признался, что всё это было выдумкой. Ван пояснил, что придумал фальшивую историю, чтобы отвлечься от скуки и личного разочарования.

Полиция подчеркнула, что даже подобные шуточные заявления могут иметь серьёзные последствия. Распространение ложной информации, особенно связанной с угрозой общественной безопасности, считается преступлением. Ван был временно задержан для дальнейших разбирательств.

Этот случай стал напоминанием о том, что в эпоху социальных сетей шутки и провокации подобного рода могут привести к неожиданным и неприятным последствиям. Правоохранительные органы призывают граждан воздерживаться от подобных действий и помнить об ответственности за свои публикации.