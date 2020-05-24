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Австралийские учёные заявили, что коронавирус имеет уникальную способность к заражению человеческого организма.

Согласно их заявлению, поведение вируса является нетипичным для инфекции, которая перешла к человеку от животных. Они отметили, что коронавирус имеет необычно высокую способность проникать именно в организм человека, а не животных. Подобный вывод подтверждается и компьютерным моделированием.

Как сообщается, коронавирус настолько приспособлен для заражения людей, что ему не потребуется никакая эволюция для этого. По словам Николая Петровского, руководителя австралийского научного коллектива, нельзя исключать, что вирус появился лабораторным путём, но к таким высказываниям стоит относиться с осторожностью. Также отмечается, что, по мнению некоторых учёных, появление такого вируса в природе практически невозможно.

Ранее мы сообщали о словах помощника Трампа по нацбезопасности, который заявил, что в США будет создана первая вакцина от COVID-19.

Накануне ученые обнаружили новую особенность в лёгких пациентов, умерших из-за коронавируса.

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