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Патологоанатомы обнаружили новую особенность коронавируса во время вскрытия пациентов, скончавшихся от инфекции.

Как сообщается, в исследовании были изучены ткани лёгких пациентов, которые скончались из-за коронавируса. Их сравнили с тканями лёгких людей, которые скончались из-за острого респираторного синдрома, развившегося из-за гриппа.

Выяснилось, что в этих материалах присутствуют как общие характерные признаки, так и особенности, возникающие из-за коронавирусной инфекции. Так, в лёгочных тканях пациентов, погибших из-за COVID-19, были обнаружены множественные повреждения кровеносных сосудов. В частности, это объясняет нарушение свертываемости крови.

Кроме того, повреждённые сосуды способны вызывать другие проблемы и осложнения. К примеру, у взрослых людей, перенесших коронавирус, могут возникнуть инсульты, а у детей – синдром Кавасаки.

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