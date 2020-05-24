Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Америка первая разработает вакцину от коронавируса.

Это убеждение он высказал в эфире передачи Meet the Press, когда ему задан вопрос о перспективах Китая в создании вакцины. О’Брайен убеждён, что именно Америка будет лидером. Также он высказал убеждение, что после создания вакцины США раздаст её всему остальному миру. Отмечается, что Трамп ещё в начале года заявлял, что вакцину в Америке могут создать до завершения этого года, но не гарантирует этого.

Кроме того, О’Брайен собощил, что хакеры из Китая пытаются украсть у них информацию о разработках вакцины. Согласно его сообщению, они не допустят подобного исхода и утечки информации.