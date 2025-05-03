Иностранные войска могут быть направлены на Украину исключительно после завершения боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перспективу появления международного контингента.

«Всё это будет в момент окончания конфликта. Просто направить свои войска в Украину, чтобы их втянули в военные действия, — никто рисковать не будет. Или, если никто, то большинство», — отметил он в интервью, передаёт РБК-Украина.

На этом фоне 11 апреля Служба внешней разведки России сообщила о планах Запада ввести в Украину до 100 тысяч военнослужащих под видом миротворцев для восстановления боеспособности ВСУ.

Однако, по данным The Times, даже сбор 25 тысяч военных европейским странам может оказаться непосильной задачей из-за нехватки ресурсов и личного состава.

Российские власти расценивают возможность размещения иностранных военных как угрозу эскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что появление европейских миротворцев в зоне конфликта фактически втянет Европу в прямое противостояние с Россией.

Ранее издание Sohu назвало признание Зеленского в ликвидации генерала РФ “игрой ва-банк”.