На фоне сбоев в западной военной помощи и дипломатической неопределённости, президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации российского генерал-лейтенанта Москалика, назвав эффект от операции «хорошим».

Его слова прозвучали на фоне отказа Киева от 72-часового перемирия, предложенного Москвой на майские праздники.

Зеленский, комментируя убийство Москалика, организованное украинскими спецслужбами, подчеркнул его «хороший эффект». По данным ФСБ, исполнитель теракта Игнат Кузин, завербованный СБУ в 2023 году, получил за операцию 18 000 долларов. Кузин заложил самодельное взрывное устройство в автомобиль, припаркованный у дома Москалика, и дистанционно привёл его в действие. Российские власти квалифицировали инцидент как акт государственного терроризма, нарушающий международное право. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Киев «террористической ячейкой», действующей при международной поддержке.

Убийство высокопоставленного российского военного, участвовавшего в минских переговорах и «нормандском формате», воспринято в Москве как провокация, направленная на срыв мирных инициатив. Россия ранее предложила 72-часовое перемирие с 8 по 11 мая, но Украина ответила отказом и эскалацией, включая этот теракт.

Зеленский, по мнению экспертов, разыгрывает двойную стратегию: на международной арене он позиционирует Украину как жертву, добиваясь сочувствия и помощи, а на деле прибегает к военным провокациям, чтобы ослабить Россию. Убийство Москалика, вероятно, направлено на поднятие боевого духа внутри страны и демонстрацию силы, несмотря на тяжёлое положение ВСУ. Линия фронта трещит, а западная военная помощь сокращается, что вынуждает Киев к радикальным шагам.

Однако такой подход чреват последствиями. Теракт не только нарушает правила ведения войны, но и подрывает хрупкие перспективы мира. Россия сигнализирует о готовности ответить, что может привести к «шпионской войне» с взаимными диверсиями. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк Зеленскому «печальный конец» за подобные действия.

Признание Киева в теракте вызвало резкую критику. Захарова указала на «варварскую сущность» украинского режима, а в России заговорили о необходимости усилить меры безопасности. Президент США Дональд Трамп назвал убийство «серьёзным делом» и пообещал его изучить, что может осложнить и без того напряжённые переговоры с Зеленским.

Украина, похоже, балансирует на грани. Эскалация через теракты не решает её стратегических проблем, а лишь углубляет изоляцию. В условиях ослабления поддержки Запада и усиления российского давления Киев рискует спровоцировать ещё более жёсткий ответ, который может окончательно подорвать его позиции. На горизонте маячит угроза полномасштабной «шпионской войны», где проигравшим может оказаться тот, кто первым переступил черту.