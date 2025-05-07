Telegram-канал SHOT сообщил о том, что российский вертолёт Ка-52 сбил украинский беспилотник в небе над Московской областью.

По данным канала, очевидец подтвердил успешное уничтожение БПЛА, при этом сведений о разрушениях или пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что силы ПВО нейтрализовали два других беспилотника, пытавшихся атаковать столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что атаки ВСУ накануне Дня Победы могут повлечь асимметричный ответ со стороны России, подчеркнув, что Киев пытается отсрочить неизбежное возмездие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что действия Украины, продолжающиеся несмотря на предложение перемирия, подтверждают её террористическую направленность и нежелание мира, что оправдывает продолжение СВО.