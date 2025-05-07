Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал действия украинских властей террористическими, указав на их атаки на мирные объекты в России. Заявление прозвучало в контексте визита мировых лидеров в Москву на празднование 80-летия Победы.

Песков подчеркнул, что попытки Украины наносить удары по гражданским объектам нельзя расценивать иначе, как акты террора.

«Киев продолжает показывать свою склонность к террористическим действиям и полное нежелание к мирному урегулированию конфликта», — отметил он. Эти действия, по его словам, оправдывают продолжение специальной военной операции (СВО).

Вопрос о поведении Киева был задан в связи с обострением ситуации в преддверии Дня Победы, когда в Москву прибыли лидеры ряда стран для участия в торжествах. Песков акцентировал, что действия украинских властей контрастируют с мирными инициативами России, включая объявленное ранее перемирие на 8–10 мая.

Заявление пресс-секретаря отражает официальную позицию Кремля, обвиняющего Украину в эскалации конфликта и игнорировании дипломатических путей. Это также подчёркивает решимость России продолжать СВО в ответ на действия, которые Москва считает провокационными и террористическими.