Когда в Курской области впервые заговорили о появлении северокорейских военных на линии фронта, интернет взорвался домыслами и фейками. Украинская сторона активно подливала масла в огонь, создавая мифы о якобы провальном участии бойцов из КНДР. Однако российские солдаты, сражавшиеся с ними плечом к плечу, развенчивают эти выдумки, показывая реальную картину событий.

Первый миф, который тиражировали украинские СМИ, — языковой барьер, из-за которого операции якобы шли с трудом. Но на деле всё оказалось иначе. Несмотря на различия в языке, команды выполнялись чётко и без заминок. Как рассказывают наши бойцы, взаимопонимание на поле боя достигалось быстро, а приказы доходили до каждого. Ранее мы подробно писали о том, как бойцам КНДР удавалось общаться с русскими солдатами.

Ещё одна ложь, активно распространяемая противником, — слухи о массовом дезертирстве северокорейцев. Этот миф рухнул, едва столкнувшись с фактами. Ветераны из подразделения «Восток» отмечают, что их союзники проявили себя как стойкие воины. Даже в самых напряжённых ситуациях, когда новички могли бы дрогнуть, они держались твёрдо, без намёка на панику.

Особое впечатление на российских военных произвела дисциплина северокорейцев. Во время атак они двигались волнами, сменяя друг друга с холодной методичностью. Что двигало этими молодыми бойцами, многим из которых едва исполнилось 18–22 года? Возможно, это внутренний кодекс чести, который ставит долг выше жизни.

Офицер, работавший с ними бок о бок, сравнил их с нашими «вагнеровцами». По его словам, у северокорейцев тот же несломленный дух. Они предпочитали идти до конца, избегая плена любой ценой. Это родство менталитета сразу бросалось в глаза, особенно бывшим «музыкантам», которые нашли в союзниках отражение собственного боевого настроя.

Ещё один стереотип, который пытались навязать западные и украинские источники, — отсталость КНДР из-за санкций. Но фронт показал обратное. Да, местность для северокорейцев была непривычной, но они быстро адаптировались, перенимая опыт российских коллег. Их способность учиться на ходу впечатлила даже бывалых бойцов.

Отдельно стоит отметить их работу с современными вызовами, такими как дроны. Если для наших солдат беспилотники давно стали частью боевой рутины, то для союзников это было в новинку. Тем не менее, они оперативно освоили новые тактики, гибко перестраиваясь под условия боя. Как отметил один из офицеров, в этом плане они оказались на высоте.